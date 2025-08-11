The Swiss voice in the world since 1935

Un incendio en los Dardanelos obliga a evacuar a vecinos por mar y cerrar un aeropuerto

Estambul, 11 ago (EFE).- Un nuevo incendio en la región de los Dardanelos, en el oeste de Turquía, ha obligado este lunes a cerrar temporalmente el aeropuerto de Çanakkale, restringir el tráfico marítimo y a evacuar por mar a los vecinos de algunas zonas bajo riesgo de quedar en el perímetro del foco.

El fuego se declaró por causas aún desconocidas en un bosque a una decena de kilómetros al sur de Çanakkale, capital de la provincia homónima, y las autoridades evacuan de forma preventiva a los vecinos del pueblo costero de Güzelyali y algunas urbanizaciones cercanas.

La evacuación se lleva a cabo tanto por tierra como por mar con transbordadores, informa la agencia turca Anadolu, al tiempo que se ha cortado al tráfico unos 20 kilómetros de la principal autovía que conecta Çanakkale con las provincias vecinas al sur.

Unos 450 bomberos, asistidos por 7 aviones cisterna, 6 helicópteros y casi 70 vehículos luchan contra el foco, informó el gobernador de la provincia, Ömer Toraman.

El cercano aeropuerto de Çanakkale se ha cerrado a vuelos de pasajero hasta las 19.30 hora local (16.30 GMT) para no entorpecer la labor de aviones cisterna y aeronaves médicas, y por lo mismo se ha cerrado al tráfico marítimo la vía sur-norte del Estrecho de los Dardanelos.

Catorce personas han precisado atención médica al quedar afectados por el humo, pero ninguna corre riesgo de muerte, de acuerdo con Toraman.

Varios incendios más se declararon este mediodía en Turquía, entre ellos uno cercano a las ruinas del santuario cario de Labranda, en la provincia de Mugla, y otro en el municipio minero de Soma, en la provincia de Manisa.

También continúa la lucha contra las llamas en la provincia de Bolu, en el noroeste del país, y en Kahramanmaras, en el sureste, mientras que el incendio de Mersin, declarado esta mañana, ya está bajo control, según la agencia Anadolu. EFE

