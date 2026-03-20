Un iraní detenido por intentar entrar en una base de submarinos nucleares en Escocia

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Londres, 20 mar (EFE).- Un hombre iraní de 34 años ha sido detenido junto a una mujer de 31, cuya nacionalidad no ha sido especificada, por tratar de entrar en la base naval británica HM Naval Base Clyde, que alberga los submarinos nucleares del Reino Unido equipados con misiles Trident.

El incidente tuvo lugar en torno a las 17:00 horas del jueves en esta instalación de máxima seguridad situada en Faslane, a unos 40 kilómetros al noroeste de Glasgow, informó este viernes la Policía de Escocia.

Los dos sospechosos se presentaron en el acceso a la base y solicitaron permiso para entrar, que les fue denegado, tras lo cual fueron detenidos, indicó el cuerpo policial.

La Marina británica dijo por su parte que los dos individuos «intentaron sin éxito acceder» a la base y declinó hacer más comentarios al tratarse de una investigación en curso.

Las autoridades británicas están en alerta después de que el pasado 6 de marzo la Policía de Londres detuviera a cuatro sospechosos de colaborar con servicios de inteligencia iraníes en la vigilancia de la comunidad judía de la capital británica, de los cuales dos fueron imputados formalmente el pasado miércoles.

En las últimas horas, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha advertido al Reino Unido de que permitir a Estados Unidos usar sus bases militares equivale a «participar en la agresión» y criticó el enfoque «sesgado» de Londres, exigiendo que cese cualquier cooperación con Washington.

El Gobierno británico insiste a su vez en que no participó en los ataques iniciales de EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero y que autorizó el uso de sus bases únicamente con fines «defensivos y limitados» en respuesta a los lanzamientos de misiles iraníes. EFE

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