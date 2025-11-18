Un juez bloquea el rediseño del mapa electoral de Texas que favorecer a los republicanos

Austin, 18 nov (EFE).- Un juez federal bloqueó este martes el uso de un nuevo mapa electoral en Texas (EE.UU.), aprobado por la legislatura estatal, que da ventaja a los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato del próximo año en Estados Unidos.

La decisión, anunciada por el juez de distrito Jeffrey Brown, supone un golpe para el Gobierno de Donald Trump y sus intentos por mantener el control de su partido en el Congreso nacional en los comicios del próximo año, donde se renueva la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado. EFE

