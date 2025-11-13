Un juez de EEUU ordena liberar bajo fianza a cientos de migrantes indocumentados en Chicago

Un juez federal ordenó el miércoles la liberación bajo fianza de cientos de migrantes indocumentados arrestados en Chicago durante la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump, en un nuevo revés para el republicano en la tercera mayor ciudad de Estados Unidos.

El juez de distrito Jeffrey Cummings ordenó la liberación de los detenidos que no se consideran un riesgo para la seguridad en el país, mientras esperan el resultado de sus procedimientos migratorios.

La orden del juez se aplica a los migrantes que fueron arrestados sin una orden judicial y sin causa probable, según informó el Chicago Tribune, uno de los principales diarios de esta ciudad al noreste del país.

El periódico indicó que el juez permitiría que los detenidos sean liberados bajo una fianza de 1.500 dólares con algún tipo de monitoreo, incluidas tobilleras electrónicas.

Los detenidos figuraban entre los miles de migrantes detenidos durante las redadas migratorias en Chicago. Muchos ya han sido deportados o han aceptado salir del país voluntariamente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) condenó la decisión del juez.

«En cada paso, jueces activistas, políticos de ciudades santuario y manifestantes violentos han intentado activamente evitar que nuestros oficiales arresten y deporten a los peores de los peores», dijo el DHS en la red X.

El fallo del juez se produjo en respuesta a una demanda presentada por el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que alegaron que la ola de arrestos de migrantes es ilegal.

Trump ha ordenado el despliegue de cientos de tropas de la Guardia Nacional en esta ciudad demócrata para combatir el crimen y apoyar su estrategia contra la inmigración irregular.

También lo ha ordenado en otras tres ciudades lideradas por demócratas este año: Los Ángeles, Washington y Memphis.

Pero sus esfuerzos de desplegar soldados en Chicago, al igual que en Portland, han quedado estancados y bloqueados en tribunales.

