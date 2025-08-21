Un juez de EEUU rechaza publicar las transcripciones del gran jurado de Epstein

Un juez federal de Estados Unidos rechazó el miércoles la solicitud del Departamento de Justicia de revelar las transcripciones del gran jurado en el caso penal contra el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El juez de distrito Richard Berman declaró que el gobierno de Donald Trump no ha logrado demostrar que haya circunstancias especiales que justifiquen la divulgación de archivos que normalmente son secretos.

El Departamento de Justicia ha estado solicitando la publicación de las transcripciones del gran jurado para ayudar a calmar la creciente indignación entre los propios partidarios del presidente Trump por lo que desde hace tiempo consideran un encubrimiento de los crímenes de Epstein.

Epstein, un acaudalado financista con conexiones de alto nivel, murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual de menores.

Berman señaló que el gobierno posee gran cantidad de material de la investigación de Epstein que en febrero prometió que haría público, antes de anunciar abruptamente en julio que no lo haría.

«Las 100.000 páginas de archivos y materiales sobre Epstein que tiene el gobierno eclipsan las escasas 70 páginas de material del gran jurado de Epstein», declaró el juez.

«El gobierno es la parte lógica para divulgar públicamente los archivos sobre Epstein», añadió Berman, y su intento de revelar las transcripciones del gran jurado sobre Epstein «parece ser una ‘distracción'», aseveró.

Los partidarios de Trump llevan años obsesionados con el caso Epstein y han protestado desde que el FBI y el Departamento de Justicia declararon en julio que el acaudalado financista se había suicidado en prisión, no había chantajeado a ninguna figura prominente y no mantenía una «lista de clientes».

Berman también afirmó que revelar los procedimientos del gran jurado podría representar «posibles amenazas» para la seguridad y la privacidad de las más de 1.000 víctimas de Epstein.

El fallo de Berman se produce poco más de una semana después de que otro juez federal se negara a publicar las transcripciones del gran jurado en el caso contra la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Maxwell, de 63 años, cumple una condena de 20 años tras ser declarada culpable en 2021 de reclutar menores para Epstein.

