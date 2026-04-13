Un juez desestima la demanda por 10.000 millones de Trump contra The Wall Street Journal

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Un juez federal de Estados Unidos desestimó el lunes una demanda por difamación en la que el presidente estadounidense Donald Trump reclamaba 10.000 millones de dólares a The Wall Street Journal por la publicación de un reportaje sobre él y el criminal sexual Jeffrey Epstein.

Trump demandó al magnate de los medios Rupert Murdoch y al diario neoyorquino en julio, después de la publicación de un reportaje sobre una carta de cumpleaños que supuestamente envió a Jeffrey Epstein, examigo del presidente estadounidense.

El juez de distrito Darrin Gayles consideró que Trump no había logrado demostrar que el periódico, propiedad de Murdoch, hubiera publicado a sabiendas declaraciones falsas, requisito para que se considere difamación.

«Dado que el presidente Trump no ha alegado de forma plausible que los demandados publicaran el artículo con malicia real, ambos cargos deben desestimarse», escribió Gayles.

Gayles, nombrado por el expresidente Barack Obama, concedió a Trump la oportunidad de modificar su demanda y volver a presentarla antes del 27 de abril.

Un portavoz del equipo legal de Trump informó de que la demanda se volvería a presentar.

«El presidente Trump seguirá el fallo y las indicaciones del juez Gayles para volver a presentar esta contundente demanda contra el Wall Street Journal y todos los demás demandados», declaró el portavoz en un comunicado.

Esta demanda es una de las acciones del presidente republicano contra los medios de comunicación, a los que acusa de publicar noticias falsas en su contra.

En el reportaje que motivó la demanda, The Wall Street Journal afirma que Trump escribió una carta de cumpleaños con tintes «obscenos» a Epstein en 2003 por su 50 cumpleaños.

La misiva de Trump, según el diario, incluía un dibujo hecho a mano por el entonces magnate inmobiliario de una mujer desnuda y hacía referencia a un «secreto» compartido entre ambos.

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