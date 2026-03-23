Un jurado ordena a Bill Cosby pagar casi 20 millones de dólares por abuso sexual

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 23 mar (EFE).- Un jurado en California ordenó este lunes al comediante Bill Cosby pagar 19,25 millones a una víctima a la que drogó y agredió sexualmente hace más de cinco décadas, tras invitarla a una de sus presentaciones en Los Ángeles.

El fallo se da en relación con la demanda presentada por Donna Motsinger, quien alegó que Cosby la drogó y la violó en 1972, tras haberse conocido en un restaurante en el norte de California.

La mujer aseguró que Cosby le ofreció una copa de vino mientras viajaban en una limusina y después perdió el conocimiento de forma intermitente.

Por su parte, el comediante, que otrora fuera un orgullo de la comunidad afroamericana, sostuvo que el encuentro sexual fue consensuado.

Cosby, de 88 años, no testificó en el juicio, lo que incidió para que el jurado fallara a favor de la mujer.

Motsinger declaró ante el tribunal que tuvieron que pasar 54 años para obtener justicia y que se le creyera a ella y no a Cosby.

«Sé que este (veredicto) no es completo para el resto de las mujeres, pero espero que les sirva de algo», indicó Motsinger, según declaraciones citadas por el diario ‘The New York Times’.

El fallo se da justo cuando Cosby ha dicho que enfrenta dificultades económicas.

El comediante ingresó en prisión en 2018 por abusar sexualmente de la canadiense Andrea Constand, convirtiéndose en el primer famoso encarcelado en la era del ‘Me Too’.

Cosby fue liberado en 2021 después de que la Corte Suprema de Pensilvania revocara su condena por un acuerdo civil previo en el que indemnizó a la víctima.

El comediante aún enfrenta varias demandas civiles relacionadas con acusaciones de abuso sexual. EFE

amv/mrl/mra