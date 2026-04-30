Un menor arrestado en Francia por piratear un organismo que emite documentos oficiales

2 minutos

París, 30 abr (EFE).- Un menor de 15 años fue detenido como sospechoso de haber pirateado el sistema informático de un organismo público encargado de la emisión de documentos oficiales, como los carnés de identidad y de conducir, una intromisión que dio lugar a un robo masivo de datos.

La Fiscalía de París anunció este jueves en un comunicado que el chico fue arrestado el pasado día 25 y que ha pedido su inculpación y su liberación bajo control judicial.

Según los policías de la Oficina Contra la Cíberdelincuencia (OFAC), este menor se ocultaba bajo el seudónimo ‘breach3d’ al que se atribuye haber puesto a la venta en plataformas en línea entre 12 y 18 millones de líneas de datos de la Agencia Nacional de Títulos Seguros (ANTS).

De hecho, la ANTS confirmó que había detectado una actividad inhabitual en su red el pasado 13 de abril y la autenticidad de los datos puestos en venta.

Los cargos por los que se ha abierto la investigación judicial, ahora en manos de un magistrado instructor, y por los que la Fiscalía pide la imputación del adolescente están castigados con penas de hasta 7 años de cárcel y 300.000 euros de multa.

El Ministerio del Interior había señalado hace una decena de días que los datos sustraídos incluían, entre otros, el identificador de acceso de las personas a la página de la ANTS, pero también su estado, sus apellidos, nombres o direcciones de correo electrónico, fechas de nacimiento.

En algunos casos, también podrían haberse visto comprometidos otros datos como la dirección postal, el lugar de nacimiento o el número de teléfono. EFE

ac/jgb