Un militar muerto y 3 heridos al ser embestidos por una narcolancha en Portugal

1 minuto

Lisboa, 28 oct (EFE).- Un militar de la Guardia Nacional Republicana murió anoche y otros tres resultaron heridos después de que fueran embestidos por una lancha de alta velocidad en el río Guadiana en Portugal, informó este martes ese cuerpo en un comunicado.

La nota precisó que sobre las 23.15 hora local (misma hora GMT) del lunes la GNR acudió a una alerta sobre una embarcación de alta velocidad que se encontraba en el río para localizarla y proceder a su abordaje, pero durante la intervención el barco de la GNR fue embestido. EFE

ssa/lab