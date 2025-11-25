Un militar muerto y otro desaparecido tras combates con el Clan del Golfo en Colombia

Bogotá, 24 nov (EFE).- Un militar murió y otro está desaparecido luego de que tropas del Ejército colombiano sostuvieron este lunes combates con integrantes del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, en una zona rural de Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste), informaron fuentes castrenses.

El Comando de la Décima Séptima Brigada dijo en un comunicado que los enfrentamientos ocurrieron en el caserío Lopia cuando los militares estaban desarrollando operaciones para proteger a la población civil.

«Durante esta acción ofensiva fue asesinado el cabo tercero Danilo Meneses y se reportó la desaparición del soldado profesional Yiminson Mosquera, quien es buscado a esta hora por las tropas desplegadas en el sector», detalló la información.

El Gobierno colombiano comenzó en septiembre en Catar un diálogo con el Clan del Golfo, el mayor grupo de Colombia dedicado al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, que en principio no es un diálogo para un acuerdo de paz como tal sino una conversación sociojurídica para conseguir un sometimiento a la justicia.

Durante el inicio formal de los diálogos en Doha, el pasado septiembre, el Gobierno y el Clan del Golfo firmaron una declaración conjunta donde se definieron acciones piloto dentro de lo que llamaron el «proceso para la desmovilización y construcción de paz».

Estas acciones buscan «desarrollar la etapa de consolidación de confianza» e implementar un programa «de pedagogía para la sustitución total de los cultivos de uso ilícito, considerando la participación voluntaria, la asistencia técnica y medios de vida alternativos». EFE

