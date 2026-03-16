Un ministerio de Gaza reporta nueve policías muertos en un bombardeo israelí

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El Ministerio del Interior de la Franja de Gaza, gobernado por Hamás, afirmó que un bombardeo israelí contra un vehículo de la policía mató este domingo a nueve agentes en el centro del territorio palestino, revisando al alza un balance previo de ocho decesos.

Por su parte, la Defensa Civil de Gaza registró cuatro muertos en otro bombardeo israelí, en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja.

Interrogado por la AFP sobre estos dos bombardeos, el ejército israelí indicó que está «verificando» las informaciones.

El Ministerio del Interior de Gaza acusó al ejército israelí de cometer un «crimen atroz esta tarde, al apuntar contra un vehículo con varios oficiales y personal» en el centro de la Franja.

«El ataque resultó en el asesinato de nueve oficiales y personal», indicó el ministerio, que precisó que todos los muertos eran policías, entre ellos el jefe de policía de la provincia central, el coronel Iyad Abu Yusef.

Horas antes, el hospital Al Aqsa, de Deir el Balah, había dicho que recibió los cuerpos de «ocho mártires» muertos en el ataque que golpeó la localidad de Zawaida.

Hamás condenó el bombardeo y dijo que «muestra la verdadera cara de la ocupación y su descarada política, que busca continuar con la guerra genocida y aumentar la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza».

Los bombardeos coincidieron con una visita de una delegación de Hamás a El Cairo, donde se entrevistó este domingo con el alto representante para Gaza designado por Estados Unidos, Nikolai Mladenov, según una fuente del movimiento islamista.

«Abordaron las violaciones, incursiones y crímenes israelíes en curso», afirmó la fuente.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el frágil cese el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras dos años de guerra.

Por otro lado, Israel anunció este domingo una reapertura parcial del cruce fronterizo de Rafah, que comunica Gaza con Egipto, para el miércoles, tras el cierre impuesto el 28 de febrero al inicio de la guerra contra Irán.

«El paso fronterizo de Rafah reabrirá al tránsito en ambas direcciones a partir del próximo miércoles, solo para la circulación limitada de personas», declaró en un comunicado el COGAT, un organismo dependiente del Ministerio de Defensa israelí y competente en asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

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