Un misil iraní impacta en un pueblo árabe del norte de Israel, con decenas de evacuados

3 minutos

(Actualiza la noticia con más datos del lugar del impacto y la proveniencia del misil)

Jerusalén, 13 mar (EFE).- Un misil iraní impactó en la mañana de este viernes en el pueblo árabe de Zarzir, en el norte de Israel, lo que provocó el desalojo de decenas de personas de sus casas que resultaron heridas leves, además de causar lesiones moderadas a una mujer.

Se trata del primer proyectil de Irán conocido que impacta en una población árabe israelí durante la actual guerra con el país persa, en este caso próxima a Nazaret. Afectó a varias viviendas, según informaron los Bomberos de Israel.

Es, además, uno de los que ha tenido un impacto más amplio en las últimas jornadas, después de que Irán y el grupo chií libanés Hizbulá hayan lanzado misiles y drones contra Israel.

Desde el inicio de la guerra, desatada por el ataque de Israel y Estados Unidos contra Teherán, doce personas han fallecido en el Estado hebreo por misiles iraníes.

«Se trató de un impacto directo de un misil tras el bombardeo al norte, en un complejo de cuatro viviendas particulares. Una de ellas resultó gravemente dañada y las demás resultaron dañadas por el proyectil y la metralla», dijeron los Bomberos en un comunicado.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó de que evacuó a 58 personas a hospitales de la zona, todos leves con heridas de cristales o con ansiedad, excepto una mujer en estado moderado.

El impacto provocó además un incendio en un patio, que fue apagado por los bomberos.

El Ejército israelí confirmó a EFE que se trató del impacto de un misil iraní, no de un proyectil del grupo chií libanés Hizbulá, y dijo estar aún verificando si fue directo o resultado de metralla.

Durante la madrugada de este viernes, sonaron las alarmas antiaéreas varias veces en el norte de Israel por llegada de proyectiles o de drones, en una zona expuesta tanto a los misiles de Irán como a los cohetes y drones de Hizbulá.

Se desconoce si se pudo producir otro impacto en la zona, ya que la censura militar israelí prohíbe la publicación de impactos si son en infraestructuras críticas o militares, alegando razones de seguridad.

Esta es una región con muchos pueblos de mayoría árabe israelí, configurados por población palestina que permaneció en el territorio israelí tras la declaración de independencia de Israel en 1948 y la expulsión y huida de unos 700.000 palestinos de sus hogares en la conocida como ‘nakba’ (desastre en árabe).

Estas comunidades, algunas beduinas, sufren de un nivel de pobreza mayor que las vecinas judías, así como de tasas superiores de violencia. Además, cuentan con una menor tasa de refugios antiaéreos por habitante.

Un informe publicado en 2025 por la organización israelí Bimkom, dedicada a promover la justicia espacial y los derechos en políticas de planificación, reveló que alrededor del 46 % de los hogares árabes en Israel carecen de acceso a refugios, frente al 26 % en el resto del país, una diferencia atribuida a las restricciones de construcción y a la escasa inversión pública. EFE

mt/llb

(foto) (vídeo)