Un modelo más unificado y empresarial, clave para mejorar la gestión del agua en Panamá

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Ciudad de Panamá, 21 abr (EFE).- Un modelo más unificado y empresarial en una única autoridad que gestiona el agua en Panamá podría ser la clave para mejorar la administración de ese recurso hídrico en el país, que enfrenta severos problemas con el suministro pese a la abundancia de agua.

El gerente regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Tomás Bermúdez, sostuvo que «lo que falta es un tema de gestión y administración; dar las herramientas a quienes les toca administrar el recurso para apoyar su trabajo».

«Eso quiere decir cierta autonomía en la toma de decisiones, la despolitización de algunas ideas (y) mayor orden en la gobernanza del sector», dijo a EFE el gerente del BID en el marco del evento ‘Hacia una nueva gobernanza del sector agua: la clave para mejorar la calidad de la prestación del servicio’, organizado por ese banco.

La problemática del agua en Panamá radica en su modelo de gestión sin autonomía y fragmentado, con múltiples autoridades que administran el recurso sin una «torre de control» al frente, más allá de la escasez y las inversiones económicas, a juicio del venezolano Bermúdez.

Puesto que en el país está el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) como autoridad que suministra el agua, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se encarga de gestionar el recurso hídrico en la cuenca, el Ministerio de Salud fiscaliza la calidad y otros organismos se encargan de su regulación.

«Tienes una multiplicidad de actores que hacen que haya duplicidades y no una especie de torre de control que esté viendo el sector de una manera importante. Nosotros pensamos que debe haber una gobernanza del sector y una prestación separada», sostuvo Bermúdez.

Una empresa pública «más corporativizada»

Por ello, propone un modelo de una «empresa pública mucho más corporativizada» ya que a día de hoy las instituciones que gestionan el agua en el país no «tienen autonomía absolutamente para nada ni una buena gobernanza».

Panamá, con sus 52 cuencas hidrográficas, más de 500 ríos y el mayor promedio de lluvia de Centroamérica con 2.924 litros por metro cuadrado al año, posee una riqueza hídrica notable, que no se traduce en un acceso equitativo para toda la población, según información del Gobierno panameño.

Hay una desigualdad notoria en el acceso al agua potable: mientras el 98,1% de los hogares urbanos tienen agua a nivel básico, en áreas rurales este acceso baja al 86,3%, con brechas aún mayores en las zonas indígenas, lo que provoca consecuencias negativas en la salud, desarrollo infantil y productividad, según datos de 2025.

También hay dificultades por el derroche de agua, ya que el 38% del recurso hídrico producido se pierde por fugas y conexiones ilegales, según admitió el mismo presidente panameño, José Raúl Mulino.

«El recurso hídrico es a Panamá como debería ser el petróleo en los países del Golfo (Pérsico). El agua en Panamá es la que habilita la operación del Canal, los puertos, los negocios derivados, como la logística, y también el que viabiliza la oportunidad turística del país», dijo a EFE Bermúdez. EFE

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