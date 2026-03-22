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Un muerto en el norte de Israel al impactar un proyectil lanzado desde el Líbano

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Jerusalén, 22 mar (EFE).- Una persona murió este domingo después de que un proyectil disparado desde el Líbano impactara en un vehículo en Misgav Am, a apenas medio kilómetro de la frontera norte de Israel, anunció la Policía israelí en un comunicado.

«Una persona cuya identidad se desconoce aún fue declarada muerta en la escena y varios vehículos estaban en llamas», recoge el comunicado de la Policía. Poco después, el servicio de emergencias del Magen David Adom (MDA) confirmó que había una persona sin signos vitales en un coche incendiado.EFE

pbj/vh

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