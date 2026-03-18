Un muerto en el sur de Rusia por un ataque ucraniano con drones

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Un ataque ucraniano con drones mató a una persona en la región sureña rusa de Krasnodar, informó el miércoles el gobernador regional.

«Drones de las fuerzas armadas ucranianas golpearon edificios en la capital regional», publicó en Telegram el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev.

Precisó que una persona murió en el ataque.

«Un total de tres edificios fueron dañados. Un incendio estalló en un apartamento en un edificio, pero fue extinguido rápidamente», agregó.

Ucrania suele lanzar ataques contra Rusia en respuesta a los bombardeos rusos, que han golpeado casi a diario el territorio ucraniano desde que Moscú invadió al país vecino en febrero de 2022.

Kiev ha dicho que sus ataques se dirigen a objetivos militares y de energía.

Estados Unidos presiona a Ucrania y Rusia a alcanzar un acuerdo de tregua, pero las negociaciones de paz se vieron interrumpidas por la guerra en Oriente Medio.

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