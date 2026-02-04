Un muerto en Portugal por subida del agua en Serpa, cerca de frontera con Huelva (España)

1 minuto

Lisboa, 4 feb (EFE).- Un hombre de 60 años falleció este miércoles después de que el vehículo en que se encontraba quedara sumergido por el agua en Pias, en la zona de Serpa (Portugal), próxima a la frontera con Huelva (España) y en la cuenca del río Guadiana.

El segundo comandante de la Protección Civil de la subregión lusa del Bajo Alentejo, José Horta, dijo a EFE que sobre las 15.51 hora local (misma hora GMT) de este miércoles recibieron información de un vehículo que se encontraba sumergido en una línea de agua, lo que activó a los servicios de rescate.

Sobre las 18.38 hora local, la autoridades pudieron confirmar el deceso del hombre de 60 años en esa área, que está cerca del embalse de Amoreira.

Con este fallecido, ascienden a seis los muertos en los últimos días por los temporales en el país ibérico: cinco personas perdieron la vida la semana pasada durante el paso de la depresión Kristin, a las que se suma la víctima mortal de hoy por el temporal Leonardo.

Además, tras Kristin, hubo cuatro muertes indirectas, ya que tres personas perecieron al caerse de tejados durante las labores de reparación de los destrozos ocasionados por esa tempestad, y una, intoxicada por inhalar monóxido de carbono de un generador.

Portugal se encuentra en alerta hasta el domingo ante el paso de la tormenta Leonardo, que ha provocado inundaciones, el cierre de carreteras y la interrupción de trenes. EFE

ssa/icn