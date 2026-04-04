Un muerto en sur de Rusia por ataque con drones ucranianos que dañó también buque mercante

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Moscú, 4 abr (EFE).- Un ataque nocturno con drones ucranianos se cobró una víctima mortal en la región sureña de Rostov, a orillas del mar Negro, donde también sufrió daños un buque mercante.

«El ataque aéreo contra la región de Rostov anoche volvió a tener consecuencias trágicas. En Taganrog, una persona falleció y cuatro resultaron heridas: tres residentes de Taganrog y un ciudadano extranjero», informó el gobernador de Rostov, Yuri Sliúsar, citado por TASS.

El gobernador señaló que los heridos se encuentran hospitalizados en condición crítica.

Además, explicó que fue dañado un buque mercante de bandera extranjera que se encontraba a varios kilómetros de la costa.

«Un buque mercante resultó dañado en la bahía por restos de un dron, y se produjo un incendio. El incendio ya está controlado», añadió.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada madrugada los sistemas antiaéreos activos derribaron 85 drones ucranianos de ala fija.

Las regiones afectadas por los ataques fueron Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kursk, Oriol, Rostov, Samara, Sarátov y Tula.

También fueron interceptados drones sobrevolando la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y el mar Negro.

Durante la misma jornada de ayer, Rusia derribó alrededor de 200 drones ucranianos sobre 16 regiones del país.EFE

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