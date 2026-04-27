Un muerto en un ataque con dron cerca de una central nuclear ucraniana controlada por Rusia

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Un empleado de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, situada en territorio controlado por Rusia, murió por el ataque de un dron ucraniano, anunció el lunes la administración rusa de la planta.

La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, fue tomada por las fuerzas rusas en 2022.

Desde entonces, Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de generar un riesgo de catástrofe nuclear con los ataques en torno a la instalación.

«Hoy [lunes], un conductor murió en un ataque de un dron de las fuerzas armadas ucranianas contra el taller de transporte de la central nuclear de Zaporiyia», indicó el servicio de prensa de la planta en Telegram.

La planta, situada cerca de la línea del frente en el sur de Ucrania, se encuentra en parada a frío.

Esta central es uno de los principales puntos de bloqueo en las estancadas negociaciones para poner fin a la guerra.

La empresa nuclear estatal ucraniana Energoatom informó el domingo que la «línea de transmisión de energía de la planta fue desconectada, lo que provocó que pasó a modo de apagón» durante una hora y media.

«Este es ya el decimoquinto apagón en la central de Zaporiyia desde su ocupación. Cada incidente de este tipo aumenta significativamente los riesgos para la seguridad nuclear y radiológica, no solo para Ucrania, sino para Europa en general», agregó.

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