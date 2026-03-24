Un muerto y seis heridos tras ataque ucraniano en la región rusa de Kursk

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Moscú, 24 mar (EFE).- Una persona murió este martes y otras seis resultaron heridas en la región rusa de Kursk por un ataque ucraniano, informaron las autoridades locales.

«Según datos preliminares, lamentablemente, murió una persona (…) Otras seis resultaron heridas», escribió el gobernador de local, Alexandr Jinshtéin, en el servicio de mensajería rusa MAX.

Según Jinshtéin la noche pasada las defensas antiaéreas de la región derribaron 88 drones enemigos.

Además, las fuerzas ucranianas lanzaron más de 25 ataques con artillería contra el territorio ruso, agregó.

La región de Kursk es una de las más afectadas por la guerra en Ucrania.

Entre agosto de 2024 y abril de 2025 ese territorio ruso fue parcialmente ocupado por tropas ucranianas, en cuya expulsión participaron también militares norcoreanos.EFE

mos/jgb