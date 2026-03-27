Un museo de EE.UU. compró el decorado escénico de Salvador Dalí subastado en París

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París, 27 mar (EFE).- El museo Salvador Dalí de la ciudad estadounidense de San Petersburgo (Florida) ha sido el comprador del decorado escénico compuesto por trece paneles y concebido por el artista español subastado el jueves en París por 254.400 euros, anunció este viernes la casa Bonhams.

El museo estadounidense Salvador Dalí, situado en el sur de Florida y considerado la institución de fuera de Europa con más obras del pintor catalán, se felicitó por la adquisición de una «obra inmersiva» de colosales dimensiones (10 metros de altura y 18 metros de largo).

«Continuaremos evolucionando en nuestra forma de conectar con el público, al tiempo que mostramos una dimensión más de la obra de Dalí», declaró Hank Hine, director ejecutivo del mencionado Museo Dalí, en el comunicado difundido por Bonhams.

Por su parte, Emilie Millon, directora internacional del departamento de Arte Impresionista y Moderno de Bonhams, destacó que el decorado se trata de una «escenografía excepcional con una historia rica y singular que ha seguido fascinando al público durante casi 90 años».

«Estamos encantados de que se haya vendido al Museo Dalí de San Petersburgo (Florida)», agregó Millon.

Sin embargo, la subasta, realizada el jueves, no superó las expectativas, pues Bonhams había tasado la obra entre 200.000 y 300.000 euros.

El decorado, hecho en paños de lino, fue concebido en 1939 para ‘Bacchanale’, un ballet presentado en el Metropolitan Opera de Nueva York.

El propio Dalí (1904-1989) definió la obra como su primer «ballet paranoico-crítico», para el que escribió el libreto y diseñó escenografía y vestuario.

Además de en Nueva York, donde se estrenó el decorado el 9 de noviembre de 1939, se utilizó en el ballet ruso de Montecarlo en 1968.

El decorado cuenta con motivos que el mismo Dalí pintó, como, por ejemplo, unas calaveras que están sobre los cajones que forman parte del decorado.

Las partes de la obra de trazo más grueso fueron ejecutadas por un equipo de entre dos y tres personas, pero siempre bajo la supervisión del genio catalán. Los trabajos duraron desde mayo hasta finales de agosto de 1939. EFE

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