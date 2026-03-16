Un necesitado Millonarios recibe a un renovado Atlético Nacional que busca revancha

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Bogotá, 16 mar (EFE).- Millonarios, que pasa apuros por su mal inicio de temporada en la liga colombiana, recibirá este martes a un renovado Atlético Nacional, que lidera el campeonato y buscará revancha ante el rival que lo sacó de la Copa Sudamericana en la primera ronda de clasificación a principios de este mes.

Al partido de la duodécima jornada, los capitalinos llegan en el undécimo lugar con 14 puntos, mientras que sus rivales son primeros con 24 unidades y están cada vez más cerca de conseguir, anticipadamente, la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Para este partido el entrenador de Millonarios, el argentino Fabián Bustos, tendrá que lidiar con las bajas de su capitán, el veterano centrocampista David Macalister Silva, quien fue expulsado en el juego que el equipo perdió por 2-1 con el Boyacá Chicó, y de Radamel Falcao García, ausente por lesión.

En reemplazo de Silva se espera que reaparezca el chileno Rodrigo Ureña, quien descansó en el encuentro del fin de semana.

En cuanto al resto del equipo, Bustos contará con toda la nómina, incluido el atacante argentino Rodrigo Contreras, gran figura de los bogotanos este semestre; el delantero Leonardo Castro, el centrocampista Mateo García y el central Andrés Llinás.

Atlético Nacional viene motivado porque después de perder por 1-3 con Millonarios en la Copa Sudamericana ganó los tres partidos que disputó (1-2 al Águilas Doradas, 0-4 al Junior y 2-0 al Llaneros).

El equipo de Medellín, dirigido por Diego Arias, sólo tiene como baja al lesionado atacante Cristian Arango y por eso el técnico cuenta con el resto de su nómina, que incluye a jugadores con un nivel sobresaliente como los extremos Nicolás Rodríguez y Marlos Moreno; los centrocampistas Jorman Campuzano y Matheus Uribe, y el goleador Alfredo Morelos.

Reto grande para Dudamel

De otro lado, el técnico venezolano Rafael Dudamel debutó como entrenador del Deportivo Cali, al que ya sacó campeón en 2021, con una victoria 0-2 ante el Cúcuta Deportivo el fin de semana.

Sin embargo, su primer gran reto lo tendrá el miércoles cuando sus dirigidos reciban al Independiente Santa Fe, que está urgido porque le ha costado mucho sumar puntos en esta liga.

Los caleños son novenos con 15 unidades y están en la lucha por meterse entre los ocho primeros lugares, que clasifican a los cuadrangulares, mientras que los capitalinos ocupan el puesto 14 y necesitan de una victoria para escalar posiciones y competir por un cupo a la siguiente fase.

Para este encuentro, Dudamel contará con sus principales figuras, incluidos el experimentado atacante Avilés Hurtado, el argentino Juan Ignacio Dinenno, el central Fernando Álvarez y el portero peruano Pedro Gallese, de alto nivel en los últimos partidos.

Santa Fe, por su parte, apenas ha ganado dos partidos este semestre, perdió tres e igualó cinco, el último de ellos en casa el fin de semana pasado ante el Alianza.

El equipo rojo bogotano, dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto, aún no encuentra su mejor versión este semestre y fichajes como los atacantes argentinos Nahuel Bustos y Maximiliano Lovera o el extremo Jader Obrián no están respondiendo a las expectativas.

Partidos de la jornada 12

17.03: Llaneros-Cúcuta Deportivo, Atlético Bucaramanga-Once Caldas y Millonarios-Atlético Nacional.

18.03: Deportivo Pasto-Boyacá Chicó, Internacional-Deportivo Pereira y Deportivo Cali-Independiente Santa Fe.

19.03: Alianza-Jaguares, Deportes Tolima-Fortaleza e Independiente Medellín-Junior.

20.03: Águilas Doradas-América de Cali. EFE

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