Un opositor escribe en la cárcel el primer libro en ruso sobre Paul Thomas Anderson

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Moscú, 22 abr (EFE).- El opositor ruso Maxim Kruglov, en prisión preventiva desde octubre de 2025, escribe entre rejas el primer libro en ruso sobre el famoso cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson (PTA).

«Lamentablemente, mi trabajo fue interrumpido por mi arresto el pasado 1 de octubre en San Petersburgo, donde precisamente yo y mi amigo hablamos acerca del libro sobre PTA», señala el diputado moscovita por el partido liberal Yábloko entre 2019 y 2024.

No obstante, según el portal Meduza, que publicó un extracto del libro, el opositor continúa escribiendo la biografía sobre su amado cineasta en la prisión moscovita de Butirka.

Admite que le está resultando «muy difícil» avanzar en el libro cuando se encuentra en la cárcel, aunque cuando logra centrarse en el trabajo de Anderson ya se siente «mejor».

«Recuerdo cuando hace casi quince años vi en el cine con mi mujer la película ‘The Master’ y me quedé obnubilado durante toda la proyección», explica.

Lo que parecía «un completo sinsentido», cuando uno sale del cine descubre «tesoros ocultos bajo varias capas de realidad literal», relata.

Eso sí, lamenta no haber tenido «ninguna oportunidad» de ver la película ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’), que esperó «durante largo tiempo» y que se estrenó «un poco después del arresto»

«Al profundizar en la vida y biografía de PTA, uno inevitablemente siente aún más simpatía por él (…) Anderson siempre ha tenido algo que decirle al mundo», subrayó.

Kruglov, quien admite que le gusta prácticamente todo de las cintas del director estadounidense desde la música a la fotografía, destaca que el protagonista de su libro realiza sus obras «con un asombroso arsenal de herramientas artísticas que maneja con maestría».

«En segundo lugar, se toma su tiempo y habla sólo cuando su mensaje es verdaderamente una obra de arte», apunta.

Kruglov, vicepresidente de Yábloko y catalogado como ‘agente extranjero’, fue detenido el 1 de octubre de 2025 por supuestamente «desacreditar a las Fuerzas Armadas».

Según los investigadores rusos, Kruglov difundió de forma deliberada información falsa sobre las acciones de los militares rusos contra civiles ucranianos.

El mensaje en cuestión se publicó en Telegram en abril de 2022, coincidiendo con las acusaciones contra las fuerzas rusas de perpetrar una matanza de cientos de civiles en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev.

En 2019 comentó a EFE que se enroló en Yábloko a los 17 años, cuando tomó conciencia de que «no le gustaba Putin», en gran medida debido a los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad en la segunda guerra de Chechenia.EFE

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