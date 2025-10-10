Un país puede salir de la OTAN, pero no se le puede echar, como sugirió Trump

Bruselas, 10 oct (EFE).- Un país miembro de la OTAN puede dejar de serlo si así lo decide y lo notifica a sus socios, de acuerdo con el Tratado de Washington sobre el que se fundó la Alianza Atlántica en 1949, cuyos estatutos no recogen la posibilidad de que los aliados puedan expulsar a un de sus miembros como sugirió el jueves el presidente estadounidense, Donald Trump.

El Tratado del Atlántico Norte, en su artículo 13, señala que, a los veinte años de estar en vigor, “cualquiera de las Partes podrá dejar de serlo, un año después de haber notificado su renuncia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América”.

Añade que la Administración estadounidense “informará a los Gobiernos de las otras Partes del depósito de cada notificación» de renuncia.

El Tratado de Washington es custodiado por el Departamento de Estado de EE. UU.

El jueves, Trump sugirió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que «quizás deberían expulsar» a España de la OTAN por no cumplir con los compromisos de gasto en defensa de la alianza.

«No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente», dijo Trump.

«Deben llamarles (a España) y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho», apuntó el mandatario estadounidense desde el Despacho Oval.

Trump ya había arremetido contra Madrid anteriormente por rechazar aumentar el gasto en Defensa, pero nunca antes había sugerido que fuera expulsada de la Alianza.

En su última cumbre a finales de junio en La Haya, los líderes aliados acordaron aumentar su gasto en defensa hasta llegar a un 5 % del PIB para 2035. EFE

