Un paramédico de Cruz Roja muere durante un ataque en Libano cuando atendía un rescate

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Ginebra, 13 abr (EFE).- Un paramédico de la Cruz Roja Libanesa, Hassan Badawi, ha muerto a causa de las heridas sufridas durante un ataque mientras llevaba a cabo un rescate de emergencia en el distrito de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, informó este lunes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Otro miembro de la organización nacional resultó herido en el mismo incidente, señaló la organización, que extendió sus condolencias a los familiares y colegas del trabajador fallecido.

«Salvar vidas nunca debe costar la muerte», indicó CICR, quien reiteró su llamamiento a proteger al personal humanitario y médico en contextos de conflicto, en cumplimiento del derecho internacional.

El pasado viernes 10 de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo haber recibido por parte de las autoridades israelíes la advertencia de que atacaría también a las ambulancias en las zonas del Líbano donde ha ordenado evacuaciones.

Organismos internacionales también han denunciado la muerte de al menos cuatro trabajadores de la Media Luna Roja durante ataques perpetrados en Irán en el contexto del actual conflicto en Oriente Medio, iniciado el 28 de febrero. EFE

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