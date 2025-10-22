Un periodista palestino impugna su extradición a Austria por presuntos vínculos con Hamás

2 minutos

La Haya, 22 oct (EFE).- El palestino Mustafa Ayyash, de 33 años, impugnó ante el Tribunal de Distrito de Ámsterdam su extradición a Austria, país que lo acusa de pertenecer y financiar al grupo palestino Hamás, considerado organización terrorista por la Unión Europea (UE), aunque él asegura ser un periodista y activista perseguido por denunciar la tragedia humanitaria en Gaza.

Durante una audiencia celebrada ante la Cámara de Asistencia Jurídica Internacional (IRK), su abogada, Frederieke Dölle, pidió al tribunal que rechace la solicitud de extradición y subrayó que “las acusaciones son falsas”.

“Es un periodista palestino reconocido que lleva años denunciando las condiciones inhumanas en Gaza. Las autoridades israelíes lo han perseguido durante años, y no es el único periodista que teme por su vida. Estas acusaciones se basan en desinformación israelí”, afirmó, según recoge hoy la agencia neerlandesa ANP.

Ayyash, fundador y director del canal palestino Gaza al An (Gaza Ahora) fue detenido el 21 de septiembre en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, a petición de las autoridades austriacas, que sostienen que el periodista habría financiado y mantenido vínculos con Hamás tras haberse refugiado en Austria, donde se instaló tras perder a varios familiares en un bombardeo israelí.

La letrada añadió que el estado de salud de Ayyash también es motivo para denegar la extradición, ya que se encuentra en tratamiento psiquiátrico en la localidad neerlandesa de Vught por traumas derivados de la guerra y la persecución, y que cualquier contacto que haya tenido con miembros de Hamás fue únicamente en el ejercicio de su labor periodística.

Ayyash, sancionado por Estados Unidos y Reino Unido por sus presuntos vínculos con Hamas, aseguró que viajó a Países Bajos para emprender acciones legales contra las autoridades austriacas, a las que acusa de allanar su vivienda “con armas y violencia” de madrugada, mientras su esposa estaba embarazada de ocho meses.

Unas 25 personas se manifestaron con banderas palestinas frente al tribunal para exigir su liberación.

La IRK únicamente evalúa si se cumplen las condiciones legales para la extradición, sin pronunciarse sobre la culpabilidad del acusado. La decisión sobre su entrega a Austria se conocerá el próximo 11 de noviembre. EFE

