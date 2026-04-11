Un perro policía en Brasil lleva a un decomiso récord de 48 toneladas de marihuana

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La policía de Brasil decomisó este miércoles un récord de 48 toneladas de marihuana en una favela de Rio de Janeiro, descubiertas por casualidad por un perro rastreador en un operativo de rutina contra facciones criminales.

Durante el operativo en el Complexo da Maré, un vasto conjunto de favelas en el norte de la ciudad, un pastor belga de malinois llamado Hulk detectó algo sospechoso bajo un tanque de agua en una construcción abandonada.

Allí, un policía «descubrió un búnker donde estaba escondida toda esta cantidad de droga», dijo el teniente coronel Luciano Pedro Barbosa, comandante del Batallón de Operaciones Caninas.

El agente indicó a la AFP que la incautación es la mayor en la historia de Brasil y «representa una pérdida financiera de más de 50 millones de reales (casi 10 millones de dólares) para la facción criminal» implicada.

«Todo esto fue gracias al trabajo del perro, no de información (de inteligencia), no de denuncias», afirmó Barbosa.

Según un comunicado de la policía militar, decenas de efectivos tardaron cinco horas en retirar la droga, que fue transportada en cuatro camiones.

Durante el operativo, agentes fueron atacados a tiros por delincuentes, lo que desató un enfrentamiento que acabó con la detención de uno de los presuntos atacantes, de acuerdo con el mismo comunicado.

El récord anterior de la mayor incautación de drogas en Brasil databa de 2021, cuando la policía de carreteras decomisó 36,5 toneladas en el estado de Mato Grosso do Sul (sur).

El operativo, lanzado el martes, movilizó a 250 efectivos de la policía militar, que también incautaron cinco fusiles, cuatro pistolas y 26 vehículos robados, entre automóviles y motocicletas.

Amplias zonas de Rio de Janeiro, principalmente comunidades de bajos ingresos y alta densidad de población, están bajo el control de facciones criminales dedicadas al narcotráfico y otros delitos.

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