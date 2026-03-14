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Un petrolero griego atacado en el mar Negro, la tripulación a salvo

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Un petrolero griego fue atacado el sábado cerca del puerto ruso de Novosibirsk, en el mar Negro, informaron sus propietarios, y las autoridades griegas señalaron que la tripulación se encuentra a salvo.

La compañía Maran Tankers Management, con sede en Atenas, explicó que el «Maran Homer» fue alcanzado por un «objeto desconocido» mientras navegaba fuera de las aguas territoriales rusas.

El buque, de tipo Suezmax, estaba esperando instrucciones para entrar en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC, por sus siglas en inglés) en Novosibirsk, para cargar crudo kazajo, según la compañía.

«Solo se produjeron daños materiales menores en la cubierta y el equipo de cubierta de la embarcación. El petrolero no transportaba carga y no hay contaminación ambiental. Ya ha partido de Novosibirsk», añadió.

El Ministerio de Marina Mercante de Grecia informó que los 24 tripulantes (10 griegos, 13 filipinos y un rumano) se encuentran «en buen estado de salud».

El ministro, Vasilis Kikilias, afirmó que el petrolero había sido fletado por la petrolera estadounidense Chevron y que el ataque «podría estar relacionado» con el alivio de las sanciones al crudo ruso.

jph/ach/pc/mab

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