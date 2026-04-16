Un petrolero vinculado a Rusia abandona Francia tras pagar una multa

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Un petrolero sospechoso de pertenecer a la «flota fantasma» usada por Rusia para exportar petróleo abandonó el puerto francés donde estaba detenido desde marzo tras pagar una multa, indicaron este jueves las autoridades.

Varios países europeos tienen en su punto de mira estos buques usados por Moscú para transportar petróleo en violación de las sanciones occidentales impuestas tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El «Deyna» zarpó de Murmansk, en el noroeste de Rusia, con bandera mozambiqueña y estaba retenido en Marsella desde marzo, cuando Francia, con la ayuda del Reino Unido, lo interceptó cerca de las islas Baleares, en España.

El petrolero obtuvo permiso para abandonar Francia después de que su propietario se declarara culpable el miércoles de «no aportar pruebas de la nacionalidad del buque» y pagar una multa, según la prefectura marítima y la fiscalía local.

Las autoridades no precisaron el importe de la multa.

El «Deyna» zarpó en cuanto se levantó la orden de detención y, este jueves, se encontraba a más de 300 kilómetros al sur de la costa francesa, entre Cerdeña y las islas Baleares, rumbo a China, según los portales Vesselfinder y Marinetraffic.

Francia ha abordado desde septiembre tres buques, incluido el «Deyna», sospechosos de formar parte de la llamada «flota fantasma» rusa. Sus barcos cambian con frecuencia de bandera o navegan con pabellones inválidos para pasar desapercibidos.

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