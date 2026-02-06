Un policía retirado y formado por el FBI asume como secretario de Seguridad de Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 6 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, juramentó como nuevo secretario de Seguridad al comisionado retirado Gerzon Onán Velásquez, quien tuvo una trayectoria de más de 26 años en la institución y fue formado por el FBI de EE.UU.

La ceremonia de juramentación, encabezada por Asfura, se llevó a cabo la noche del jueves en la Casa Presidencial, en la capital hondureña, señaló el Ejecutivo en un comunicado.

Velásquez asumió el mando de la seguridad ciudadana con una hoja de servicios marcada por la especialización internacional, tras cursar estudios en el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y participar en programas para altos mandos policiales en Reino Unido, informaron fuentes oficiales.

El nuevo titular de Seguridad ha desempeñado funciones estratégicas en la estructura de defensa del país centroamericano.

En 2015, bajo la gestión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, fue designado director adjunto de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado (DNIIE).

Posteriormente, en 2021, Velásquez lideró la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), donde impulsó la reforma de la Ley de Tránsito y coordinó los operativos de rescate y asistencia ante los desastres naturales provocados por la tormenta tropical Eta, según destaca la información oficial.

El comisionado en condición de retiro ocupó también la dirección de Planeamiento, Procedimientos Operativos y Mejora Continua de la Policía Nacional, una unidad volcada en la modernización institucional y la optimización de los procesos operativos de la fuerza de seguridad. EFE

