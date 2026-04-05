Un segundo buque de gas vinculado a Japón cruza Ormuz ante estricto bloqueo

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Tokio, 5 abr (EFE).- Un segundo buque vinculado a Japón logró cruzar el estrecho de Ormuz en medio del bloqueo de facto por el conflicto con Irán, lo que reduce de 45 a 43 el número de embarcaciones relacionadas con el país que permanecen varadas en el golfo Pérsico.

El buque, identificado como el ‘Green Sanvi’, es un transportador de gas licuado de petróleo (GLP) con bandera india, operado por una filial de la firma japonesa Mitsui O.S.K. Lines, que había permanecido detenido en el golfo y logró atravesar el estrecho el sábado con rumbo a la India, con la seguridad de su tripulación, carga y nave confirmada por la empresa, según el diario local Asahi.

El tránsito se produce apenas un día después de que el buque de transporte de gas natural licuado (GNL) ‘Sohar LNG’, de bandera panameña y vinculado a la misma naviera japonesa, atravesara Ormuz, convirtiéndose en la primera embarcación ligada a Tokio en lograrlo desde el inicio de las restricciones iraníes.

En el cruce del ‘Sohar LNG’, sin embargo, no hubo participación directa del Gobierno japonés, según funcionarios citados por Asahi, bajo la condición del anonimato. Hasta el momento, no se sabe si las autoridades de Tokio estuvieron involucradas en el cruce del segundo barco.

Tampoco se especificaron detalles de si los buques pagaron un peaje extra para cruzar en medio de informes de planes de tarifas extra que serían impuestas por Teherán. EFE

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