Un sismo de magnitud 3,5 se siente en Lima, el tercero registrado en las últimas horas

Lima, 27 dic (EFE).- Un sismo de magnitud 3,5 se sintió durante la mañana de este sábado en Lima, el tercero que se registra en las últimas horas en la capital peruana, sin que se reporten daños personales o materiales en ninguno de los casos, informaron fuentes oficiales.

El temblor se produjo a las 9.22 hora local (14.22 GMT), con epicentro a 24 kilómetros al oeste de la provincia portuaria del Callao, vecina de Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El sismo se originó a una profundidad de 62 kilómetros, en el océano Pacífico, y alcanzó una intensidad de II-III en el Callao.

El IGP también señaló que a la 1.17 hora local (6.17 GMT) de este sábado se registró otro movimiento telúrico de magnitud 3,5, con epicentro a 25 kilómetros al sur oeste de la ciudad de Mala, en la provincia de Cañete, al sur de la capital.

La profundidad de este temblor fue establecida a 54 kilómetros y alcanzó una intensidad en II-III en Mala.

Un primer sismo, de magnitud 4,8, se sintió a las 19.35 hora local del viernes (00.35 GMT del sábado) en Lima, con epicentro a 52 kilómetros al sur oeste de la ciudad costera de Supe Puerto, en la provincia de Barranca, en el norte de Lima.

La profundidad de este temblor se estableció a 29 kilómetros, en el océano Pacífico, y alcanzó una intensidad de III en Supe Puerto, a unos 180 kilómetros de Lima Metropolitana.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se presenta más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas. EFE

dub/enb