Un sismo de magnitud 5,2 se registra en una provincia andina de Ecuador

1 minuto

(Actualiza con más información sobre provincias donde se sintió)

Guayaquil (Ecuador), 20 abr (EFE).- Un sismo de magnitud 5,2 se registró este lunes en la provincia andina de Imbabura, situada en el norte de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

El sismo ocurrió a las 21:22 hora local (02:22 GMT) a unos 13,61 kilómetros del municipio de Cotacachi, ubicado en Imbabura, según el reporte del Instituto Geofísico ecuatoriano.

El temblor se originó a 121 kilómetros de profundidad y se sintió en 28 municipios de nueve provincias, entre ellos Quito, la capital del país, y Guayaquil, la ciudad más poblada.

En la mayoría la percepción fue de manera leve, de acuerdo al reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que agregó que mantiene «un monitoreo constante y permanente para salvaguardar a la población».

Ecuador se encuentra en el denominado Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura y bordea el océano Pacífico, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, además de naciones asiáticas. EFE

cbs/sbb