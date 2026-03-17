Un soldado libanés muerto y cuatro heridos en un ataque israelí al paso de sus vehículos

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Beirut, 17 mar (EFE).- Al menos un soldado libanés murió y otros cuatro resultaron heridos este martes después de que un ataque israelí alcanzara la localidad de Qaaqaait al-Jisr, en el sur del Líbano, mientras ellos pasaban por la zona en sus vehículos.

El Ejército libanés informó en un comunicado de que los militares se vieron afectados «como resultado de un ataque israelí mientras viajaban en coche y motocicleta» por Qaaqaait al Jisr, donde cinco de ellos resultaron inicialmente heridos, incluidos dos de gravedad.

Sin embargo, uno de ellos falleció más tarde a causa de sus heridas, según una segunda nota de la institución castrense.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que están investigando las informaciones en circulación sobre varios soldados libaneses alcanzados por uno de sus bombardeos en el sur del país vecino.

«Subrayamos que las FDI operan contra la organización terrorista Hizbulá y no contra las Fuerzas Armadas Libanesas o civiles libaneses», afirmaron en un breve comunicado.

Desde el pasado 2 de marzo el Estado judío mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, que deja ya más de 886 muertos en total, mientras el Ejército israelí dice haber matado a al menos 350 miembros de Hizbulá.

Durante la última guerra de 2023 y 2024, en la que tampoco participó el Ejército del Líbano, las autoridades libanesas denunciaron que la mayoría de los más de 4.000 muertos registrados en la nación fueron civiles.

En paralelo a la campaña de bombardeos israelíes Hizbulá lanza ataques diarios de alcance limitado contra el norte del Estado judío, que el lunes anunció además el inicio de una operación terrestre en el territorio libanés. EFE

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