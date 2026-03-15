Un terremoto de magnitud 5,4 sacude la costa noreste de Taiwán sin causar daños

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Pekín, 15 mar (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,4 sacudió este domingo la costa noreste de Taiwán sin que, por el momento, se hayan reportado víctimas ni daños de consideración, informó la Agencia Meteorológica Central (CWA) de la isla.

El sismo se produjo a las 16:14 hora local (08:14 GMT) en aguas cercanas al noreste de Taiwán, con epicentro situado a 49,6 kilómetros al sur-sureste del condado de Yilan y a una profundidad de 23,2 kilómetros, según los datos difundidos por el organismo meteorológico.

El movimiento también se dejó sentir con menor intensidad en varias zonas de la isla, entre ellas Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Taichung, Nantou y otras regiones del centro y norte del territorio, según la CWA.

En abril de 2024, el condado de Hualien, en la costa oriental, fue escenario de un terremoto de magnitud 7,2, el más intenso en Taiwán en los últimos 25 años, con al menos 19 muertos, más de un millar de heridos, daños estructurales extensos y un pequeño tsunami local en la costa este.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y euroasiática, lo que provoca una elevada actividad sísmica y terremotos frecuentes en la isla. EFE

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