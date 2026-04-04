Un terremoto de magnitud 5,9 sacude el Mar de las Molucas, en Indonesia

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Bangkok, 4 abr (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,9 sacudió este sábado las aguas del Mar de las Molucas, que separa a las islas indonesias de Molucas y Célebes, la misma región donde el jueves otro sismo de magnitud 7,4 dejó un fallecido y varios heridos.

La Oficina Geológica de Estados Unidos (USGS, en sus siglas en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor de hoy a 111kilómetros al este de la ciudad de Bitung, en la isla de Célebes y habitada por 230. 000 personas.

El hipocentro del terremoto fue localizado a 48 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino, agregó la USGS.

El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico no activó la alerta a raíz del temblor.

El jueves, en la misma región, un sismo más poderoso sí activó una alerta de tsunami al advertir de una «amenaza potencial» en la región, con previsión de olas de entre 0,3 y un metro en zonas costeras de Indonesia, que fue anulada horas después.

Por ese sismo, en Manado, capital de la provincia de Célebes Septentrional, donde se encuentra Bitung, las autoridades confirmaron la muerte de una mujer de 70 años como consecuencia de uno de los derrumbamientos provocados por el terremoto, que también causó varios heridos y daños en algunos edificios.

Al terremoto del jueves le han seguido otros movimientos telúricos de magnitudes inferiores al inicial.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados. EFE

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