Un terremoto de magnitud 6,6 sacude el oeste de Indonesia

Un terremoto de magnitud 6,6 sacudió este jueves una pequeña isla frente a la costa de Sumatra, en el oeste de Indonesia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que se reporten víctimas o daños.

El epicentro del sismo, que se produjo a las 11H56 locales (04H56 GMT), se situó en la isla de Simeulue a una profundidad de 25 kilómetros, informó el USGS.

El centro de alerta de tsunamis del océano Índico afirmó que «no existe amenaza» de que se produzca uno de esos fenómenos como consecuencia del temblor.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica indonesio (BMKG) registró a su vez una magnitud de 6,3 y una profundidad de 10 km.

Indonesia, un vasto archipiélago del sudeste asiático, sufre frecuentes sismos ya que se sitúa en el llamado «Anillo del Fuego» del Pacífico.

Esta zona de intensa actividad telúrica se extiende desde Japón hasta el sudeste asiático y a través de la cuenca del Pacífico.

