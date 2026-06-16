Un terremoto de magnitud 6,7 en el centro de Indonesia deja un muerto

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Un potente terremoto de magnitud 6,7 estremeció este martes el centro de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), dejando al menos un muerto y más de una decena de heridos, según las autoridades.

El temblor, de poca profundidad, se produjo por la mañana al sureste de Palu, ciudad de unos 400.000 habitantes y capital de la provincia de Célebes Central.

Una persona murió en Sigi, a unos veinte kilómetros de Palu, y más de una decena resultaron gravemente heridas, declaró Abdul Muhari, portavoz de la agencia de gestión de desastres.

Decenas de viviendas en Palu, Sigi y Parigi Moutong resultaron dañadas, así como puentes, edificios administrativos y un hotel, según Abdul.

Nurhaidar, una vecina de Palu que, como muchos indonesios, solo tiene un nombre, estaba cocinando cuando sintió el sismo. «De repente hubo como un sacudón y toda la casa pareció temblar. El techo crujía, como si fuera a derrumbarse», declaró esta mujer de 42 años, contactada por la AFP.

El vasto archipiélago indonesio registra una actividad sísmica y volcánica frecuente debido a su ubicación en el «anillo de fuego del Pacífico».

En 2018, 2.200 personas murieron en Palu a causa de un sismo de magnitud 7,5, seguido de un tsunami.

dsa/abs/mas/arm/pb/mmy