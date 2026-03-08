Un terremoto de magnitud 6 sacude las aguas al norte de Tonga en el Pacífico

Bangkok, 8 mar (EFE).- Un terremoto de magnitud 6 sacudió este domingo las aguas al este de Tonga, país insular del Pacífico conformado por más de 170 islas, sin que de momento se haya informado de víctimas ni se haya activado la alerta de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor a una profundidad de 116 kilómetros en el océano y a una distancia de 17.4 km kilómetros al oeste de Hihifo, la principal localidad de la isla de Niuatoputapu y con unos 300 habitantes.

USGS, que estima que el temblor sucedió alrededor de las 22:28 hora local (9:28 GMT), cifró en un primer momento el sismo en magnitud 6,1, para rebajarlo a magnitud 6 en una actualización posterior.

Tonga se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas del planeta con mayor actividad sísmica y donde se producen a diario temblores de diferente intensidad.

La llamada Cuenca Norte de Lau, situada entre Fiyi, Samoa y Tonga, contiene decenas de cráteres activos localizados a entre 1.000 y 1.500 metros de profundidad.

Al menos 189 personas murieron en Tonga y Samoa en septiembre de 2009, debido al tsunami causado por dos terremotos simultáneos de magnitud 8 y 8,1.

En enero de 2022, Tonga fue arrasada por un tsunami provocado por una violenta erupción de un volcán submarino, que dejó al menos tres muertos, al país incomunicado varios días y afectó a más del 80 % de su población. EFE

