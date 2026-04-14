Un tiroteo indiscriminado en una escuela de secundaria turca deja al menos siete heridos

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Ankara, 14 de abr (EFE).- Un alumno de secundaria hirió al menos a siete personas, en su mayoría estudiantes, al abrir fuego indiscriminadamente en un colegio del distrito de Siverek, en la provincia turca de Şanliurfa (sureste de Turquía), informó el canal de noticias NTV.

Según el diario Hürriyet, el atacante se atrincheró en el centro de educación secundaria y habría tomado a algunos estudiantes como rehenes. EFE

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