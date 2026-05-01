Un total de 287 candidatos en liza para el Nobel de la Paz 2026

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Un total de 287 candidaturas se registraron este año para el Premio Nobel de la Paz -obtenido por la venezolana María Corina Machado en 2025-, anunció este jueves el Instituto Nobel noruego, sin revelar los nombres de los candidatos.

La lista incluye 208 personas y 79 organizaciones. De acuerdo con los estatutos Nobel, sus nombres permanecen en secreto durante 50 años.

Esta cifra es inferior al récord de 376 candidaturas registrado en 2016, pero sigue siendo «elevada», precisa el instituto en su comunicado.

«En un mundo cada vez más marcado por los conflictos, no faltan candidatos: su compromiso de principios y sus acciones innovadoras abren el camino hacia un futuro mejor», señala el comunicado.

Las personas autorizadas para proponer candidaturas —entre ellas antiguos laureados, parlamentarios y ministros de todos los países del mundo, así como ciertos profesores universitarios— son libres de revelar el nombre de la persona u organización que proponen.

Entre los nombres revelados para el premio de este año, que será anunciado el 9 de octubre, figuran el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la activista sueca por el clima Greta Thunberg y organizaciones como la Corte Penal Internacional (CPI).

Varias personas también declararon haber propuesto la candidatura de Donald Trump, quien había llevado a cabo una campaña para obtener el premio el año pasado, invocando sus esfuerzos para poner fin a ocho guerras.

El presidente estadounidense había expresado su frustración por haber sido descartado, ya que el comité prefirió honrar a la líder de la oposición venezolana Machado.

Sin embargo, Machado dedicó su premio a Trump y, en un gesto inusual, le entregó su medalla en enero.

El comité del Premio Nobel de la Paz subrayó, no obstante, que la medalla en sí no constituye el premio y que este honor es inseparable de la persona que lo recibe.

Las nominaciones deben presentarse antes del 31 de enero de cada año, pero los miembros del comité pueden añadir nombres a la lista de candidatos en su primera reunión tras la fecha límite, que este año tuvo lugar el 26 de febrero, precisó el comité.

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