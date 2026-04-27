Un tribunal de Nigeria ordena una audiencia acelerada a los acusados de intentona golpista

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Nairobi, 27 abr (EFE).- El Tribunal Superior Federal de Abuya (Nigeria) ordenó este lunes una audiencia acelerada para el juicio civil de seis de los siete imputados por su implicación en un presunto intento de golpe de Estado en 2025, entre los que se encuentran dos militares de alto rango retirados y un inspector de la Policía en activo.

La jueza Joyce Abdulmalik fijó los días 29 y 30 de abril, y 4 y 5 de mayo, como fechas para iniciar el procedimiento judicial y para la vista de las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas por los acusados, según publicaron los medios locales, que informaron al inicio de la jornada sobre la expulsión de los periodistas de la sala.

Además, rechazó considerar las solicitudes de libertad bajo fianza antes de comenzar el juicio, después de que uno de los abogados lo señalara.

Otros de los representantes legales de los acusados expresaron sus reservas sobre las fechas, y citaron el escaso tiempo de aviso y la complejidad del caso.

Entre los imputados figuran el general de división retirado Mohammed Gana, el capitán naval retirado Erasmus Victor, el inspector de la Policía Ahmed Ibrahim, el exviceministro de Recursos Petrolíferos Timipre Sylva (que se encuentra fugado), un electricista de la Villa Presidencial identificado como Zekeri Umoru, un clérigo islámico de Zaria llamado Abdulkadir Sani y otra persona idenficiada como Bukar Goni.

Todos ellos, a excepción del fugado exviceministro, se declararon inocentes de los trece cargos imputados relacionados con traición, terrorismo, ocultación de información de seguridad y blanqueo de dinero vinculado a la financiación del terrorismo.

El viernes pasado también comenzó un consejo de guerra contra 36 militares acusados de participar en la intentona, entre los que se encuentran altos cargos como el coronel Mohammed Alhassan Ma’aji (supuesto cerebro del complot) o el general de brigada Musa Sadiq.

El inicio de ambos procesos llega tras meses de especulaciones por la cancelación en octubre de 2025 del desfile en conmemoración del 65º aniversario de la independencia de este país de África occidental.

Inicialmente, el Ejército negó que la cancelación estuviera relacionada con un complot golpista, aunque las autoridades confirmaron posteriormente que 16 militares -entre ellos el coronel Ma’aji- habían sido arrestados por una supuesta conspiración, mientras que otros dos permanecían prófugos.

En enero, el Ejército confirmó que las investigaciones habían revelado la participación de algunos miembros de las Fuerzas Armadas en un plan para derrocar al presidente, Bola Ahmed Tinubu. EFE

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