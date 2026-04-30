Un tribunal de Singapur multa a tres mujeres por organizar una marcha pro-Palestina

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Bangkok, 30 abr (EFE).- Un tribunal de Singapur impuso este jueves multas de 3.000 dólares singapurenses (unos 2.340 dólares estadounidenses) a tres mujeres que organizaron una marcha pro-Palestina en 2024, tras revocar su absolución, dictada el pasado octubre.

El juez See Kee Oon admitió un recurso de la fiscalía contra su absolución y las declaró culpables de haber organizado una marcha a lo largo de un perímetro que «deberían haber sabido» que era una zona restringida en virtud de la Ley de Orden Público, recogió el diario local The Straits Times.

Singapur, con un régimen semiautocrático y férreas leyes para mantener el orden público, regula estrictamente las manifestaciones y exige el permiso de la Policía, además de obligar a que se celebren únicamente en el parque Hong Lim y prohibir la participación de ciudadanos extranjeros.

A finales de octubre de 2023, la próspera ciudad-Estado prohibió celebrar protestas vinculadas con el conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás y pasó a rechazar las solicitudes para este tipo de congregaciones.

Las tres mujeres, de entre 26 y 37 años, fueron absueltas en octubre de 2025 tras impugnar los cargos en un juicio conjunto. En ese momento, una de ellas, Kokila Annamalai, declaró a EFE que seguirían luchando contra «leyes antidemocráticas».

Este jueves, sin embargo, el juez See revocó dicha decisión y señaló que debieron haber consultado sobre la legalidad de la marcha convocada, pues las tres conocían la advertencia policial de 2023 sobre las concentraciones vinculadas a dicho conflicto.

Unas 70 personas se unieron al acto pacífico, que transcurrió por una de las principales avenidas de Singapur y cuyos participantes portaban paraguas abiertos y pintados con una sandía, fruta convertida en símbolo de la lucha palestina, pues representa los colores de su bandera.

Al inicio del proceso judicial, las organizadoras se enfrentaban a un posible castigo de un máximo de seis meses de prisión y una multa de 10.000 dólares singapurenses (más de 7.700 dólares estadounidenses o casi 6.650 euros), o ambas.

La guerra en Gaza ha sido un tema delicado en la nación asiática, que cuenta con población musulmana (normalmente de etnia malaya, la segunda mayor en el país) y mantiene una relación cercana con Israel, que ayudó a Singapur -gobernado por el Partido de Acción Popular (PAP)- tras su independencia de Malasia en 1965. EFE

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