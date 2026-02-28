Un tribunal peruano condena a 6 años de prisión a venezolana extraditada desde Colombia

Lima, 27 feb (EFE).- Un tribunal peruano condenó este viernes a seis años de prisión a la ciudadana venezolana Wanda del Valle, quien fue extraditada a fines de 2024 desde Colombia hacia Perú, por haber ofrecido dinero para que se asesine a un jefe de la Policía Nacional.

La decisión fue tomada por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Permanente del distrito de San Juan de Lurigancho, en el este de Lima, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de ofrecimiento para sicariato (asesinato por encargo), precisó el Poder Judicial en la red social X.

La investigación comenzó tras la declaración de un testigo protegido, quien afirmó haber recibido un ofrecimiento de 14.000 soles (4.179 dólares) para atentar contra la vida del ahora general de la PNP Víctor Revoredo.

La sentencia también ordenó un pago de 15.000 soles por concepto de reparación civil (4.477 dólares) y que, una vez cumplida la condena, Del Valle sea expulsada del país, con prohibición de reingreso al territorio peruano.

«El juez Yosept Rodríguez Vásquez emitió la sentencia luego que en juicio oral se valoraron las pruebas, examinaron las declaraciones de testigos y peritos, y escucharon los alegatos de las partes procesales», remarcó el Poder Judicial.

Del Valle, conocida por los medios locales como ‘la bebecita del crimen’, fue entregada a las autoridades peruanas a fines de diciembre de 2024 por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia, país donde fue detenida en diciembre de 2023.

La Justicia peruana había ordenado 18 meses de prisión preventiva contra la mujer para que sea investigada por los delitos de conspiración y ofrecimiento de sicariato en agravio del entonces coronel Revoredo.

Del Valle era novia de un delincuente y presunto integrante de la banda criminal transnacional Tren de Aragua apodado ‘Maldito Cris’, quien fue muerto por la Policía peruana en junio de 2023 tras días de persecución por haber asesinado a un sereno (vigilante municipal) que intentó detenerlo en Lima.

Las autoridades peruanas aseguran que ‘La bebecita del crimen’ recaudaba el dinero de extorsiones a comerciantes, vendía y distribuía armas de fuego, coordinaba con sicarios y participaba en la trata de mujeres colombianas y venezolanas que eran explotadas sexualmente en varios países de la región. EFE

