Un tribunal ruso ilegaliza a una importante oenegé LGTB y la declara «extremista»

afp_tickers

2 minutos

Un tribunal ruso clasificó este lunes como «extremista» a una destacada asociación de defensa de los derechos del colectivo LGTBQ, lo que la ilegaliza y abre la vía a que sus miembros sean procesados.

Desde hace años, las autoridades rusas tienen en el punto de mira a las organizaciones LGTBQ (lesbianas, gays, trans, bisexuales y ‘queer’) pero su actitud hacia ellas se ha vuelto aún más hostil desde que lanzó su ofensiva contra Ucrania en 2022.

El lunes, un tribunal de San Petersburgo falló a favor de un caso presentado por el Ministerio de Justicia ruso para calificar de «extremista» a la oenegé Russian LGBT Network.

«El movimiento ha sido calificado de extremista y sus actividades están prohibidas en Rusia», indicó el servicio de prensa de la corte en Telegram.

La audiencia se realizó a puerta cerrada.

La medida puede acarrear que cualquiera que esté asociado a ese grupo se exponga a penas de cárcel por apoyar a una organización extremista, un cargo similar a los delitos por terrorismo según el código penal ruso.

La oenegé Amnistía Internacional condenó en febrero la iniciativa del Ministerio de Justicia contra Russian LGBT Network.

«Esta medida refleja una estrategia deliberada por parte del Kremln para legitimar e instrumentalizar la homofobia en su ofensiva contra la disidencia y la igualdad», declaró Marie Struthers, directora de Aministía Internacional para Europa del Este y Asia Central.

En 2023, la Corte Suprema de Rusia prohibió lo que denominó el «movimiento social internacional LGTB», que tachó de «organización extremista».

bur/phz/jvb/erl