Un venezolano mata en España a su expareja, del mismo país, y después se suicida

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Madrid, 23 abr (EFE).- Una mujer venezolana de 43 años fue asesinada este jueves presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 50 años de la misma nacionalidad con antecedentes por violencia machista y que después se suicidó en Seseña (centro), tras una pelea con el hijo de la víctima, que acabó en el hospital.

El cuerpo de la mujer, llamada Melissa, fue encontrado en el interior de su vivienda con signos de violencia por arma blanca, según informaron a EFE fuentes próximas a la investigación

También en la vivienda, los agentes de la Guardia Civil hallaron a su expareja, ya fallecido por ahorcamiento.

Melissa había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, en concreto por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido en virtud de esa denuncia y este 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento, según las fuentes.

Las fuentes también indicaron que no constaban medidas judiciales sobre él, aunque sí tenía antecedentes por violencia machista, y la mujer estaba en el sistema VioGen con un nivel de riesgo bajo.

La Guardia Civil acudió a primera hora de la mañana al domicilio de la víctima tras recibir un aviso por una pelea entre el agresor y el hijo de esta, que se encuentra ingresado en un hospital.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 17 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en España en lo que va de año y 1.360 desde que se inició la recopilación de estadísticas en 2003. EFE

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