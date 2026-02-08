Un veterano político francés dimite de una institución cultural por el caso Epstein

El gobierno francés saludó este domingo la dimisión del presidente del Instituto del Mundo Árabe (IMA) en París, el exministro Jack Lang, tras la apertura de una investigación judicial por sus supuestos vínculos con el financiero estadounidense y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Lang, de 86 años, es la personalidad francesa de más alto perfil que aparece en los documentos publicados por la justicia de Estados Unidos sobre Epstein.

El financiero neoyorquino fue condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor y hallado muerto en prisión en 2019, cuando iba a ser juzgado por explotación sexual de mujeres, incluidas menores.

El Gobierno francés saludó la dimisión de Lang indicando que «Jack Lang ha tomado la única decisión posible, la única decisión deseable en esta situación. La situación era, a mi juicio, insostenible», afirmó la portavoz, Maud Bregeon, en la emisora France Info.

El Instituto del Mundo Árabe, una institución cultural que también tiene un papel diplomático, está bajo la tutela del ministerio de Exteriores.

Lang, que ocupaba la presidencia del IMA desde 2013, es una figura histórica del Partido Socialista francés, conocido por su labor como ministro de Cultura durante la presidencia de François Mitterrand en los años ochenta y noventa

Desde la publicación de los documentos insiste en que es inocente de cualquier delito.

Su abogado, Laurent Merlet, declaró a la cadena BFM TV que su cliente estaba «muy triste» por dejar el IMA pero que «no permitirá que las calumnias ganen terreno».

El viernes, la Fiscalía francesa anunció la apertura de una investigación preliminar contra él y su hija, Caroline Lang, por «blanqueo de capitales procedentes de fraude fiscal agravado» debido a sus presuntos vínculos financieros con Epstein.

– Acusaciones «infundadas» –

Antes de que se conociera su dimisión, Lang dijo a la AFP que las acusaciones en su contra son «infundadas» y se mostró favorable a la investigación.

«Aportará mucha luz sobre las acusaciones que cuestionan mi probidad y mi honor», afirmó Lang, cuyo nombre aparece más de 670 veces en los documentos publicados.

Lang niega cualquier irregularidad y asegura que solo recurrió a Epstein en su condición de filántropo.

Su hija Caroline dimitió el lunes de la presidencia de un sindicato de productores de cine tras las revelaciones sobre una sociedad offshore que había fundado en 2016 junto con Epstein.

Caroline Lang también figuraba en el testamento de Epstein como beneficiaria de cinco millones de dólares, según el medo de investigación Mediapart.

No obstante, la mera mención de Lang en los archivos no implica irregularidad alguna.

Según el diario Le Monde y Mediapart ningún documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugiere que Lang o su hija estuvieran implicados en los delitos sexuales de Epstein.

Lang es célebre por impulsar la Fiesta de la Música, una gran celebración en la calle que pervive hasta hoy y que otros países han adoptado.

También supervisó grandes proyectos de arquitectura moderna, como la construcción de la Pirámide del Louvre y la Ópera de la Bastilla.

La presión pública sobre Lang aumentó a lo largo de la semana pese a su insistencia en que no había cometido ninguna falta y en que desconocía el comportamiento delictivo de Epstein.

