Una alianza busca cerrar el paso a la trata de menores en México rumbo al Mundial 2026

3 minutos

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- Para marcar la defensa contra la trata y violencia hacia menores en México de cara a la Copa del Mundo de Fútbol 2026, tres organizaciones establecieron este lunes una alianza para fortalecer la prevención y las denuncias en el país que será uno de los anfitriones del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá.

A menos de 200 días del torneo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México (CSJCDMX), la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) firmaron un memorándum de entendimiento en la capital mexicana.

La secretaria ejecutiva del CSJCDMX, Clara Luz Álvarez, explicó en conferencia de prensa que la alianza incluye campañas publicitarias a nivel país para prevenir la explotación y violencia contra menores.

También se fortalecerán los canales de denuncia y la capacitación al personal hotelero para que puedan identificar y reportar riesgos hacia las infancias, y se pretende «que esa capacidad instalada sea algo que permanezca» aun después de la Copa del Mundo Fútbol, indicó Álvarez.

En el caso de los hoteles, señaló Álvarez, tanto el personal hotelero como los visitantes son unos «aliados indiscutibles», ya que «pueden acercar la ayuda a quienes lo necesiten».

El presidente de la ANCH, Jorge Paoli Díaz, destacó que cerca del 93 % de los delitos en el país no se denuncian, una situación que la asociación pretende revertir al ofrecer acompañamiento y servir de «puente» entre las personas denunciantes y las autoridades.

Por otro lado, Paoli advirtió que la falta de regulación en plataformas como Airbnb agrava el riesgo para las víctimas potenciales. «Es fundamental que llegue la regulación (…) porque ahí si hay opacidad total», consideró.

El representante de UNICEF en México, Fernando Correa Castro, apuntó que la violencia contra menores y mujeres suele aumentar hasta un 30 % en torneos deportivos de la envergadura del Mundial de fútbol, según estudios de la agencia de la ONU.

No obstante, Correa puntualizó que la violencia contra la niñez en este tipo de eventos ocurre principalmente en sus hogares y escuelas. «No es un fenómeno externo», señaló.

Aunque apuntó que con la llegada de millones de turistas nacionales e internacionales al país es «altamente probable» que aumente el riesgo de explotación y violencia infantil.

Álvarez agregó que según reportes recibidos por el CSJCDMX, la violencia contra niñas, niños y adolescentes, ha crecido un 24 % en lo que va de 2025, respecto al mismo periodo de 2024.

Además, mencionó que los mayores incrementos se han visto en los delitos de explotación sexual, trabajo o mendicidad forzada infantil, seguido de la venta y consumo de material de abuso sexual infantil, conocido como pornografía infantil.

El compromiso, resaltaron los representantes, pone énfasis en la prevención, detección temprana, canalización de casos de riesgo y reportes en la línea telefónica del Consejo 55 5533 5533 y el chat nacional contra la trata 800 55 33 000.

México albergará en junio próximo la inauguración y otros 12 partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, repartidos entre Ciudad de México, Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste). EFE

mjc/jmrg/enb

(foto)