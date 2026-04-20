Una ambientalista premiada augura el «inicio del fin» de los combustibles fósiles en Colombia

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Yuvelis Morales logró frenar proyectos petroleros a orillas del principal río de Colombia bajo el lema «No al fracking». La activista ganadora el lunes del premio ambiental Goldman augura en diálogo con AFP «el inicio del fin» de los combustibles fósiles en el país.

Esta descendiente de pescadores de 25 años plantó cara a la explotación de recursos en su natal Puerto Wilches, una población cercana a la mayor refinería de Colombia y bañada por el río Magdalena.

Con protestas, pedagogía, presión en redes sociales y el respaldo a acciones judiciales, lideró una causa que llevó a frenar pilotos de fracking de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol y la estadounidense ExxonMobil, señalados de poner en riesgo el agua.

Tras recibir amenazas por su labor en el país más peligroso para ambientalistas del mundo, la activista afro tuvo que exiliarse en Francia por unos meses en 2022.

En una videollamada con la AFP, afirma que se siente «orgullosa» de recibir el Goldman, considerado el Nobel de los ambientalistas.

Su reconocimiento ocurre la misma semana en la que Colombia acogerá, a partir del viernes en la caribeña Santa Marta, una cumbre mundial sobre el fin de los combustibles fósiles.

La distinción y estos eventos son el «inicio del fin de la era y la expansión de los combustibles fósiles» en el país, se convence Morales desde California, donde fue destacada junto a otros cinco líderes.

En Colombia fueron asesinados casi 150 defensores del medio ambiente en 2024, más que en cualquier otro país, según el último reporte de la ONG Global Witness.

El miedo «siempre va a estar presente porque es la zozobra que supone defender el territorio», dice Morales, que tilda de «innegociable» su oposición a cualquier proyecto que amenace la «integridad» de su amado Magdalena, el río más grande del país con unos 1.540 km.

«Una decide qué hacer con ese miedo (…) si nos inmoviliza, si nos paraliza» o «más bien denunciamos y tomamos todo (…) para gritarle al mundo lo que está pasando», afirma.

– Amenazas –

Cuestionado por su alto consumo de agua, el fracking consiste en extraer gas y petróleo de formaciones rocosas subterráneas. Ambientalistas también rechazan el uso de químicos contaminantes y el riesgo de microsismos que produce.

«Destroza la armonía comunitaria, acaba con la vocación agrícola y desplaza no solamente a los seres humanos, sino también a la fauna y la flora», sostiene Morales.

Desde los 18 años, concienció a la población local sobre los riesgos de esta práctica y organizó manifestaciones en una región históricamente desangrada por la violencia de guerrilleros y paramilitares, dirigida también en ocasiones hacia activistas y sindicalistas.

El fracking «ha recrudecido incluso la violencia contra líderes sociales y ambientales», insiste Morales.

La activista llegó a abandonar sus estudios de ingeniería ambiental para centrarse en la defensa de su territorio. El rechazo impulsado por Morales y sus compañeros, más la visibilidad mediática que consiguieron, elevó el costo para las empresas y contribuyó a que los proyectos quedaran suspendidos o en pausa.

En 2022, hombres armados se presentaron en su casa para hacerle una advertencia, por lo que decidió pedir asilo en Francia. En la entrevista prefiere no profundizar sobre su exilio.

– «Escudo» –

El mismo año del destierro, vio cómo Colombia daba sus primeros pasos hacia una transición energética.

Recién llegado al poder el presidente izquierdista Gustavo Petro paralizó los contratos de fracking.

El primer mandatario de izquierda del país envió al Congreso varias propuestas para prohibir esta práctica, pero no tuvo apoyo.

Su promesa de reforma energética también avanza lentamente, en parte debido a la dificultad para encontrar alternativas de financiación a los altos ingresos que representan los hidrocarburos.

«Petro no se puede ir de su mandato», en agosto de este año, «sin lograr la prohibición del fracking», clama Morales.

La última premio Goldman de Colombia había sido Francia Márquez, la actual vicepresidenta de Petro, en el 2018.

En Colombia las poblaciones suelen chocar con grandes empresas que buscan explotar petróleo y minerales como carbón y oro en ecosistemas frágiles.

Morales compara la labor de los ambientalistas como un «escudo».

«Voy a seguir gritándole al mundo» que «hay que vivir en nuestros territorios y jamás entregarlos», afirma.

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