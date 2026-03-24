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Una comisión de Eurocámara examinará una queja sobre regularización de migrantes en España

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Bruselas, 24 mar (EFE).- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo examinará una petición ciudadana sobre la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno español y sus posibles «impactos significativos en ámbitos sociales, económicos y legales si no se realiza con criterios claros, transparentes y controlados», anunció este martes el PP.

La petición parte de una ciudadana, Aldara González Conde, que alerta de una posible «presión» superior en los servicios públicos en España a raíz de la regularización y pide a la Eurocámara que «considere la importancia de asegurar la correcta aplicación de la legislación de la UE en materia de inmigración» para «prevenir consecuencias negativas no deseadas y garantizar la sostenibilidad social y económica».

En este sentido, la ciudadana pide «mecanismos para garantizar que las políticas de regularización se implementen de forma gradual, transparente y supervisada, evaluando periódicamente sus resultados y ajustando las medidas según evidencia empírica y criterios legales claros».

Además, cree que los países deben proporcionar «información clara y verificable sobre los criterios de regularización, número de personas afectadas, impacto económico y social, así como los mecanismos de integración aplicados».

En un comunicado, el PP anunció que la petición, presentada a principios de febrero de este año, se tramitará por vía de urgencia y criticó, en palabras de su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, que el Gobierno está legislando «a ciegas y sin coordinación europea». EFE

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