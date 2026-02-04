Una comunidad de El Salvador denuncia «vigilancia y acoso» por parte de autoridades

San Salvador, 4 feb (EFE).- Los pobladores de la remota comunidad salvadoreña de Santa Marta, ubicada en el departamento de Cabañas (centro), denunció este miércoles la existencia de «vigilancia y acoso» por parte de las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía, por lo que temen un posible «intento de inventar nuevos casos» contra sus habitantes.

Esta comunidad es reconocida en el país centroamericano por su lucha contra la minería metálica y cinco de sus líderes comunitarios fueron juzgados y sobreseídos por una acusación de asesinato, supuestamente cometido contra una mujer en el contexto de la guerra civil (1980-1992), proceso que atribuyen a una persecución por su actividad ambientalista.

«Queremos denunciar nuevas acciones de vigilancia y acoso fiscal en Santa Marta y el posible intento de inventar nuevos casos», señalaron en un comunicado.

Según relataron en la nota, «durante las últimas semanas, supuestos investigadores policiales y fiscales han llegado a entrevistar a pobladores de la comunidad, diciéndoles que están investigando las masacres cometidas por los militares durante la guerra».

«Esta es la misma mentira con la que llegaban cuando estaban montando el caso que ahora está por cerrarse con la absolución de nuestros compañeros. Por tanto, queremos alertar al país y a la comunidad internacional sobre la continuación del hostigamiento y persecución contra Santa Marta», subrayaron.

Reciben fallo por escrito

Por otra parte, miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) informaron este miércoles de que la defensa de los ambientalistas que fueron procesados recibió finalmente el fallo absolutorio por escrito el pasado viernes, esto tras la suspensión de la diligencia en al menos cuatro ocasiones.

Sin embargo, señalaron que «a pesar de no existir condena penal, los jueces decidieron condenar civilmente ‘en abstracto’ a algunos de los compañeros», por lo que no descartaron «la posibilidad de apelar esa parte del fallo absolutorio».

El Juzgado de Sentencia de San Vicente, formado por tres jueces, absolvió el 24 de septiembre de 2025 a los cinco líderes comunitarios y a otras tres personas acusadas por el asesinato.

Se trata de Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a Santa Marta- se les procesó desde enero de 2023.

Además, se juzgó a Eduardo Sancho, alias ‘Fermán Cienfuegos’, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio.

La Corte que los juzgó ordenó levantar las órdenes de captura vigentes, así como devolver las fianzas y objetos incautados en el proceso.

La Fiscalía General señaló en su momento que «todos los procesados» son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, supuestamente perpetrado el 22 de agosto de 1989. EFE

